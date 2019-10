Stand: 02.10.2019 10:53 Uhr

Drei Verletzte bei Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Osnabrück sind am Mittwochmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 5.20 Uhr in einem Toilettenraum ausgebrochen. Der Raum wurde unter anderem an der Decke so stark beschädigt, dass er nicht mehr genutzt werden kann. Bei den Verletzten, die mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus kamen, soll es sich um zwei Mitarbeiter und einen Bewohner handeln. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

