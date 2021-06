Stand: 24.06.2021 09:10 Uhr Drei Schwerverletzte bei Unfall in Lohne

Bei einem Unfall in Lohne (Landkreis Vechta) haben am Mittwochnachmittag drei Personen schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war eine 46-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der B213 aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem eine 55-jährige Frau und ihr 35 Jahre alter Beifahrer saßen. Alle drei Unfallbeteiligten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Autos entstand Totalschaden.

