Stand: 07.07.2023 07:36 Uhr Drei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der B402

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Emsland haben am Donnerstag drei Personen schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer am Abend bei Meppen auf der B402 in Fahrtrichtung Haselünne abbiegen. Eine 34 Jahre alte Frau soll übersehen haben, dass der Mann seinen Wagen wegen des Gegenverkehrs stoppte. Sie fuhr mit ihren Auto auf. Drei Insassen aus dem vorderen Wagen verletzten sich schwer, Retter brachten sie in ein Krankenhaus. Eine Mitfahrerin blieb unverletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in eine Klinik. Die Höhe des Schadens ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.07.2023 | 08:00 Uhr