Stand: 16.12.2020 13:52 Uhr Drei Männer nach Einbruchserie im Kreis Diepholz verurteilt

Das Landgericht Verden hat drei Männer wegen einer Einbruchserie in der Region rund um den Dümmer See zu Haft- beziehungsweise Bewährungsstrafen verurteilt. Der Hauptangeklagte muss für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis, die Strafen für seine Komplizen wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die drei Männer waren unter anderem in ein Wohnhaus in Stemshorn (Landkreis Diepholz) eingedrungen. Sie stahlen dort einen Tresor mit 49.000 Euro Bargeld, den sie in einer nahegelegenen Werft am Dümmer aufhebelten. Insgesamt sollen sie bei zwölf Wohnungseinbrüchen rund 320.000 Euro sowie Gewehre und Munition erbeutet haben.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.12.2020 | 14:30 Uhr