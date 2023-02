Stand: 08.02.2023 19:06 Uhr Drei Lastwagen kollidieren - A1 war stundenlang gesperrt

Nach einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen musste die Autobahn 1 am Mittwochnachmittag nördlich von Osnabrück über mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall im Bereich der Baustelle bei Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) in Fahrtrichtung Norden am Ende eines Staus. Nach Polizeiangaben wurde ein Tank aufgerissen, wodurch große Mengen Diesel auf die Fahrbahn flossen. Der Sachschaden betrug rund 150.000 Euro. Menschen wurden einem Polizeisprecher zufolge nicht verletzt. Der Verkehr wurde bei Bramsche umgeleitet.

VIDEO: A1 im Landkreis Vechta nach Unfall mit drei Lkw gesperrt (1 Min)

