Stand: 24.05.2024 10:52 Uhr Drei Haftbefehle: Gesuchte Frau stellt sich bei der Polizei

Eine mit drei Haftbefehlen gesuchte Frau hat sich bei der Bundespolizei in Osnabrück gemeldet. Am Montagabend sei die 39-Jährige in der Dienststelle erschienen. sie sagte den Beamten, nach ihr werde polizeilich gesucht, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Ein Datenabgleich ergab, dass drei Haftbefehle gegen die Frau vorlagen. Im Januar 2021 war die 39-Jährige wegen Betrugs in zwei Fällen verurteilt worden, im Juni 2021 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und im Juli 2022 wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Sie sollte dafür noch 237 Tage Haft antreten oder 5.805 Euro bezahlen. Da sie die Geldstrafe nicht begleichen kann, kam sie jetzt für rund acht Monate ins Gefängnis. Aus welchen Motiv sich die Frau selbst gestellt hat, sei nicht bekannt, so ein Polizeisprecher.

