Stand: 07.08.2022 09:13 Uhr Drei Feuer in einer Nacht: Meppens Feuerwehr im Dauereinsatz

In der Nacht zu Sonntag hat es in Meppen mehrfach gebrannt. Unter anderem fing aus ungeklärter Ursache das Mobiliar auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses Feuer, das mehrere Fenster beschädigte. Zudem kam es in der angrenzenden Wohnung zu einer starken Verrußung, sodass diese derzeit nicht bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Meppen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 80.000 Euro. Zudem wurden Polizei und Feuerwehren zu einem Garagenbrand an der Osterbrocker Straße sowie zu einem Feuer in einem Feuer in einem Supermarkt in der Straße Zum neuen Markt gerufen. Eine ausgelöste Sprinkleranlage verhinderte die Ausbreitung des Brandes. Verletzt wurde niemand. Ob die Brände in Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt.

