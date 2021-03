Drei Bomben in Belm: Erste ist entschärft, zweite gesprengt Stand: 28.03.2021 17:16 Uhr In der Gemeinde Belm im Landkreis Osnabrück werden heute gleich drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Eine wurde bereits entschärft, eine zweite gesprengt.

Rund 3.000 Menschen hatten am Morgen ihre Wohnungen rund um die Fundorte im Stadtteil Vehrte verlassen müssen. Eine Bombe müssen sich die Sprengmeister noch vornehmen. Sie liegt auf einem Sportplatz - ebenso wie ein Blindgänger, der heute bereits entschärft worden ist. Eine dritte Weltkriegs-Bombe lag im Wald. Sie konnte nicht entschärft werden. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) berichtet, wurde sie am Nachmittag gesprengt. Die Blindgänger waren beim Auswerten von Luftbildern entdeckt worden - zum neunten Mal in den vergangenen sieben Jahren.

Hygienekonzept für Sammelstelle

Die Gemeinde muss in Corona-Zeiten besondere Sicherheitsregeln beachten. So sollen etwa Menschen, die sich in Quarantäne befinden, auch während der Evakuierung nicht mit anderen in Kontakt kommen. Dafür habe die Gemeinde ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, heißt es. Das betrifft in erster Linie die Sammelstelle im Schulzentrum. Dort haben sich diejenigen versammelt, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnten - was laut Gesundheitsministerium trotz Corona-Beschränkungen erlaubt ist im Zusammenhang mit einer Gefahrenabwehr, zu der auch eine Bombenräumung zählt.

Landes- und Kreisstraßen teilweise gesperrt

Gesperrt sind neben Wohnstraßen in Vehrte auch Abschnitte der Kreisstraßen K314 (Venner Straße), K315 (Dorfstraße), die K342 (Power Weg) sowie die Landesstraße L109 (Lechtinger Straße) und die Bahnlinie Osnabrück-Bremen.

Unter der Rufnummer (05406) 505-0 ist heute bis zum Ende der Maßnahme ein Bürgertelefon geschaltet.

