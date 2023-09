Stand: 07.09.2023 08:41 Uhr Drei Blindgänger im Emsland erfolgreich gesprengt

Im Emsland hat der Kampfmittelräumdienst mehrere Blindgänger unschädlich gemacht. Am Mittwochabend brachten die Experten eine Bombe auf einem landwirtschaftlichen Hof bei Emsbüren kontrolliert zur Explosion. Laut Polizei mussten dafür vorübergehend etwa 70 Anwohner evakuiert und eine Landstraße gesperrt werden. Zuvor waren zwei weitere Blindgänger in Schüttgut aufgetaucht, das bei einem Entsorgungsbetrieb in Spelle angeliefert wurde. Sie wurden am Mittwochnachmittag gesprengt. Hier musste niemand sein Haus verlassen. Das Gebiet ist nicht bewohnt.

