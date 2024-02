Stand: 27.02.2024 09:26 Uhr Drei Auffahrunfälle auf der A1 - Zehn Fahrzeuge beteiligt

Auf der A1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat es am Sonntagnachmittag innerhalb kürzester Zeit drei Auffahrunfälle mit insgesamt zehn Fahrzeugen gegeben. Laut Polizei hatte in allen drei Fällen ein Wagen abgebremst, ohne dass es die dahinter fahrenden Autofahrer bemerkten. Die Fahrer fuhren jeweils auf den vorausfahrenden Pkw auf und schoben dann mehrere Wagen ineinander. Eine 18-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Für die Aufräumarbeiten musste die A1 in Richtung Münster zeitweise gesperrt werden. Durch die Sperrung bildete sich ein rund acht Kilometer langer Stau.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.02.2024 | 06:30 Uhr