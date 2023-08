Stand: 27.08.2023 10:31 Uhr Die Drachen sind los: Melle feiert unter buntem Himmel

In Melle im Landkreis Osnabrück wird an diesem Wochenende zum 16. Mal das Drachenfest gefeiert. Unterschiedlichste Figuren sind am Himmel zu sehen. Neben Vorführungen unter anderem mit Lenkdrachen gibt es auch eine Nachtflug-Show mit Feuerwerk und LED-Drachen.

