Dortmund-Ems-Kanal soll Dienstag wieder freigegeben werden Stand: 29.01.2024 17:12 Uhr Der Dortmund-Ems-Kanal zwischen Meppen und Papenburg (Landkreis Emsland) ist voraussichtlich ab Dienstag wieder frei. Die Wasserstraße war aufgrund des Hochwassers gesperrt.

An eigenen Stellen soll sie jedoch wegen Sand in der Fahrrinne zunächst nur einspurig befahrbar sein. Außerdem müssen sich Schiffsführer auf durch Tide eingeschränkte Fahrzeiten bei Herbrum einstellen. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Der Dortmund-Ems-Kanal zwischen Meppen und Papenburg war für Binnenschiffe aufgrund des Hochwassers gesperrt, da dadurch Sand in die Wasserstraße gespült wurde.

Videos 2 Min Dortmund-Ems-Kanal komplett gesperrt Durch das Hochwasser wurde Tonnenweise Sand in den Kanal gespült. Der muss nun ausgebaggert werden. (19.01.2024) 2 Min

Wasserstraße gesperrt: 40 Schiffe in der Warteschleife

Zwischenzeitlich lagen rund 40 Schiffe in Warteschleife, wie das WSA in Meppen mitteilte. Das Betraf Schiffe in den Niederlanden, in Meppen und in Dörpen. Thomas Klaas vom WSA sprach von rund 5.000 Kubikmeter Sand, die die Fahrrinne verstopften. Die Wassertiefe im Kanal habe an einigen Stellen keine zwei Meter betragen. Für die Schifffahrt werden aber dreieinhalb Meter benötigt, so Klaas. Bagger schaufelten an drei Stellen den Sand heraus, um den Kanal zwischen Meppen und Papenburg wenigstens einseitig befahrbar zu machen.

Für Unternehmen wie den Papierhersteller UPM in Dörpen war der verstopfte Dortmund-Ems-Kanal eigenen Angaben zufolge eine "logistische Herausforderung". Schon seit Januar hatte das Unternehmen beispielsweise Zellstoff für die Papierproduktion per Lastwagen anliefern lassen. Dabei handelte es sich um enorme Mengen: Entladen wurde von früh bis spät auf dem Werkgelände, auch an Samstagen, wie eine Unternehmenssprecherin dem NDR Niedersachsen sagte.

Weitere Informationen Binnenschiff blockiert stundenlang Hafen von Oldenburg Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. (09.10.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.01.2024 | 15:00 Uhr