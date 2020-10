Stand: 23.10.2020 08:08 Uhr Dortmund-Ems-Kanal: Erster Spatenstich für Schleusen-Neubau

Der Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals startet in eine weitere wichtige Etappe. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Donnerstag haben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) den ersten Spatenstich für den Neubau der Schleuse Venhaus in Spelle gemacht, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Der Bund investiert demnach insgesamt rund 630 Millionen Euro in die Wasserstraße. Fünf Schleusen werden neu gebaut. Dadurch soll sichergestellt werden, dass künftig auch größere Güterschiffe die Wasserstraße befahren .

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.10.2020 | 07:30 Uhr