Stand: 11.09.2024 07:18 Uhr Doppel so schnell: Polizei blitzt Raser gleich zweimal

Bei einer Kontroll-Aktion auf der Landesstraße 68 in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist jeder achte Autofahrer schneller gefahren als die erlaubten 70 Stundenkilometer. "Trauriger Spitzenreiter" sei ein Autofahrer gewesen, der mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt, teilte die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim mit. Dabei ging der Raser den Beamten gleich zweimal ins Netz: Auf der Fahrt Richtung Ohne (Landkreis Grafschaft Bentheim) und kurze Zeit später auch auf dem Rückweg. In dem Tempo-70-Bereich fuhr er demnach mittags mit mehr als 150 Kilometern in der Stunde. Der Raser müsse jetzt mit einem Bußgeld von 700 Euro rechnen, mit drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg.

