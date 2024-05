Dominicus Meier wird neuer Bischof von Osnabrück Stand: 28.05.2024 13:20 Uhr Mehr als ein Jahr nach dem Rücktritt von Bischof Bode hat das Bistum Osnabrück einen Nachfolger gefunden - einen Benediktinermönch mit Doktortitel: Dominicus Meier.

Meier ist aktuell Weihbischof im Erzbistum Paderborn. Er kommt aus dem Sauerland und hat nach seiner Priesterweihe einen Doktor in Theologie gemacht und im Kirchenrecht gearbeitet. Neben seinem Posten in Paderborn ist er stellvertretender Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz und arbeitet am Obersten Gericht im Vatikan mit. Im voll besetzten Osnabrücker Dom wurde er am Dienstag mit lautem Applaus begrüßt.

Meier: "Ich komme als ein Hörender zu Ihnen"

In seiner Begrüßungsrede sagte Meier: "Ich komme als ein Hörender zu Ihnen." Er wolle die Sorgen, Nöte und Ängste der Menschen verstehen lernen. Die Kirche von Osnabrück sei dank des Engagements vieler Ehrenamtlicher auf einem guten Weg. Er wolle sich "als Pilger" zum Bistum Osnabrück hinzugesellen und mit dessen Haupt- und Ehrenamtlichen an der gemeinsamen Zukunft arbeiten. An seinen Vorgänger Franz-Josef Bode gerichtet sagte Meier, er wolle "Danke sagen für den Einsatz in dieser Diözese über viele, viele Jahre".

Deutsche Bischofskonferenz: "ausgezeichnete Entscheidung"

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, begrüßte die Ernennung von Dominicus Meier zum neuen Bischof von Osnabrück als "ausgezeichnete Entscheidung". Er sei sich sicher, dass der 64-jährige Benediktinermönch ein Bischof sein werde, "der auf die Menschen zugeht, den Suchenden hilft, den Fragenden Antworten gibt und den Unsicheren Zuversicht vermittelt", erklärte Bischof Bätzing am Dienstag.

Meier aus drei Kandidaten ausgewählt

Meier wurde vom Domkapitel, also Priestern aus dem Bistum Osnabrück, aus drei Kandidaten ausgewählt. Vorher hat der Papst den Vorschlägen zugestimmt. Der ganze Vorgang ist höchst geheim. Die offizielle Amtseinführung des neuen Bischofs werde zeitnah nach den Sommerferien im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes im Dom zu Osnabrück stattfinden, teilte das Bistum mit. Dominicus Meier folgt auf Bischof Bode, der im März 2023 zurückgetreten war.

Erster Rücktritt von Bischof im Missbrauchs-Kontext

Zwischenzeitlich war die Diözese von Weihbischof Johannes Wübbe und seinem ständigen Vertreter Ulrich Beckwermert geleitet worden. Bode hatte seinen Rücktritt unter anderem mit Fehlern im Umgang mit sexuellen Missbrauchsfällen im Bistum begründet. Er war damit der erste deutsche Bischof, der sein Amt im Zuge des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche aufgegeben hatte. Eine wissenschaftliche Kommission der Universität Osnabrück hatte in einem Bericht Fehler Bodes im Umgang mit den Missbrauchsfällen festgestellt.

VIDEO: Bischof Franz-Josef Bode: Ein Rückblick auf seine Amtszeit (1 Min)

Gratulation vom Hamburger Erzbischof

Auch der katholische Hamburger Erzbischof, Stefan Heße, gratulierte Meier zu seiner Ernennung. "Mit Dominicus Meier bekommen wir in unserer norddeutschen Metropolie einen echten Sauerländer, also einen sehr bodenständigen Menschen", sagte Heße in Hamburg. "Seit vielen Jahren ist er in Paderborn Weihbischof, der sehr aufmerksam Menschen und Situationen wahrnehmen kann." Meier ist auch Heßes Stellvertreter als Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz. "Von daher sind ihm die globalen Herausforderungen von Flucht und Migration als Charakteristikum unserer Zeit bestens bekannt", so Heße. Meiers "reiche Erfahrung" als Benediktinermönch wird ihm aus Sicht Heßes im bischöflichen Dienst in Osnabrück zugutekommen.

