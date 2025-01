Stand: 23.01.2025 11:10 Uhr Dörpen: Mann bei Arbeiten an Stromkasten schwer verletzt

Bei Arbeiten an einem Stromkasten in Dörpen (Landkreis Emsland) ist am Mittwoch ein Mitarbeiter des Wartungsbetriebes schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr bildete sich ein sogenannter Lichtbogen. Das sei eine elektrische Störung, die sehr helles Licht und große Hitze erzeuge. Der Mann habe dadurch einen Stromschlag erlitten, zudem wurden seine Hände verbrannt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut Feuerwehr brannte der Stromkasten vollständig aus.

