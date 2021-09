Stand: 18.09.2021 10:17 Uhr Dörpen: 20-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Dörpen (Landkreis Emsland) sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger musste reanimiert werden und schwebt laut Polizei weiter in Lebensgefahr. Nach Angaben eines Sprechers wollte der Mann mit seinem Auto einem entgegenkommenden Ackerschlepper ausweichen. Dabei geriet sein Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Pkw zusammen. Der 20-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Die drei Insassen des anderen Fahrzeugs im Alter zwischen 52 und 57 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

