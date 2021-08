Dissen: Homann und Gewerkschaft einigen sich auf Abfindungen

Beim Salate-Hersteller Homann haben sich Arbeitnehmer und Unternehmen in Dissen (Landkreis Osnabrück) auf einen Sozialplan verständigt. Das teilten der Betriebsrat und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montag nach einer Betriebsversammlung mit. Demnach sollen die 387 Beschäftigten, die im kommenden Jahr das Unternehmen verlassen müssen, eine Abfindung bekommen. Sie soll sich nach Alter und Betriebszugehörigkeit bemessen. Nähere Angaben zur Höhe der Abfindungen machten die Vertretung der Arbeitnehmer nicht. Viele Unternehmen in der Region seien daran interessiert, die Fachkräfte von Homann zu übernehmen.

VIDEO: Jobverlust bei Homann: 387 Menschen bekommen Abfindung (1 Min)

Weitere Informationen Nach Aus für Homann: Gespräche über Sozialplan beginnen Beim Feinkosthersteller aus Dissen müssen rund 400 Mitarbeiter zum Jahresende gehen. Jobverlust soll abgefedert werden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min