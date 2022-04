Stand: 06.04.2022 08:08 Uhr Dissen: Frau auf E-Scooter bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in Dissen (Landkreis Osnabrück) am Teutoburger Wald ist heute Morgen eine junge Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Frau gegen 5.40 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs. In einem Kreisverkehr in Dissen wurde sie von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Die Bergungsarbeiten laufen noch, der Bereich um die Unfallstelle in der Industriestraße in Dissen ist voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.04.2022 | 07:30 Uhr