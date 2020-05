Stand: 21.05.2020 15:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Dissen: 54 neue Corona-Fälle bei Westcrown

Unter den Beschäftigten des Fleischunternehmens Westcrown in Dissen (Landkreis Osnabrück) gibt es 54 neue Coronavirus-Infizierte. Das sei das Ergebnis des zweiten Tests bei 126 Mitarbeitern, die im ersten Durchlauf in der vergangenen Woche noch negativ getestet worden seien, teilte der Landkreis Osnabrück am Donnerstag mit. 38 dieser neuen bestätigten Fälle seien bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne - weitere 16 Menschen müssten nun ebenfalls in Quarantäne. Ihre Kontaktpersonen würden ermittelt. Nach dem bisherigen Notbetrieb werde Westcrown für zwei Wochen geschlossen.

Videos 02:33 Hallo Niedersachsen Bestürzung über den Corona-Hotspot in Dissen Hallo Niedersachsen Daniela Reim von "Arbeit und Leben" fordert die Politik auf, nicht weiter wegzusehen. Der Arbeitsplatz böte beste Bedingungen für das Coronavirus. Genauso die Sammelunterkünfte. Video (02:33 min)

Werkverträge ab 2021 verboten

In der Fleischfabrik in Dissen waren erst vor wenigen Tagen 92 Coronavirus-Infektionen festgestellt worden. Die hygienischen Zustände in der Fleischindustrie haben inzwischen Konsequenzen. Das Bundeskabinett hat als Reaktion auf die massenhaften Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben das Aus für Werkverträge ab 2021 beschlossen. Schlachten und Verarbeitung von Fleisch soll dann nur noch von Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein. Das gilt dem Beschluss zufolge allerdings nur für Großbetriebe, deren Kerngeschäft das Schlachten und die Fleischverarbeitung sind.

Nach den vielen Corona-Fällen in Dissen hatte die niedersächsische Landesregierung Reihentests für alle Schlacht- und Zerlegebetriebe angeordnet, in denen Subunternehmen beschäftigt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.05.2020 | 16:00 Uhr