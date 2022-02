Stand: 13.02.2022 13:52 Uhr Diessen: Mann fährt auf Lkw auf und wird schwer verletzt

In Dissen bei Osnabrück ist ein 32 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am Samstagabend mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und wahrscheinlich ungebremst auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger aufgefahren. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos alarmierte die Rettungskräfte und half dem 32-Jährigen. Er musste anschließend von der Feuerwehr aus seinem Wagen geborgen werden. Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.02.2022 | 13:00 Uhr