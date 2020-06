Stand: 01.06.2020 16:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Diepholz: Wieder Moorbrand am Feiertag

Kein ruhiger Pfingstmontag für Feuerwehrleute in und um Diepholz: Am Vormittag sind die Einsatzkräfte zu einem Brand im Diepholzer Moor gerufen worden. Nach Angaben der Feuerwehr war die nächste Wasserquelle nicht weit weg, was die Löscharbeiten erleichterte. Gelöscht werden musste allerdings nicht nur das Moor, sondern auch ein Einsatzfahrzeug: Mit einem Bagger sollte die brennende Erde auseinandergezogen werden. Dabei sei der Bagger plötzlich in Brand geraten, berichtete Frank Schötz, Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Diepholz. Ein neues Fahrzeug sollte organisiert werden. Schötz ging am Montagmittag davon aus, dass der Einsatz noch länger andauern werde. Am Nachmittag hatte die Feuerwehr den Brand aber unter Kontrolle.

Feuer im Diepholzer Moor 01.06.2020 15:15 Uhr Am Pfingstmontag ist im Diepholzer Moor Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten geriet auch ein Bagger in Brand. Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Moorbrand auch schon am Himmelfahrtstag

Das Schwierige an Moorbränden ist laut Schötz generell, "dass das Feuer sich in den Grund einfressen und dort sehr tief und auch unterirdisch weiterbrennen kann". Insgesamt seien rund 120 Personen im Diepholzer Moor im Einsatz gewesen. Brände im Moor bereiten der Feuerwehr in der Gegend derzeit jede Menge Arbeit. Im April gab es einen großen Brand im Südlohner Moor, einen Monat später, zu Himmelfahrt, wieder einen Brand im Moor bei Lohne. Für die Einsatzkräfte seien die vielen Feiertags-Einsätze sehr belastend, sagte Schötz. Die Vielzahl der Moorbrände sei zudem außergewöhnlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.06.2020 | 06:30 Uhr