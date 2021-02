Stand: 16.02.2021 07:10 Uhr Diepholz: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Diepholz ist am Morgen hoher Sachschaden entstanden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Feuer war im Dachstuhl ausgebrochen. Drei Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Laut Polizei ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

