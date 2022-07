Stand: 28.07.2022 13:32 Uhr Diepholz: Mann stoppt Lkw und verhindert Unfall

Auf der Bundesstraße 214 hat ein 59-Jähriger am Mittwoch wohl einen Unfall verhindert. Er beobachtete, wie ein Lkw mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrer der Sattelzugmaschine hatte nach Angaben der Polizei einen medizinischen Notfall erlitten, weshalb es ihm trotz mehrfacher Versuche nicht gelang, sein Fahrzeug völlig zum Stehen zu bringen. Der 59 Jahre alte Zeuge kam zur Hilfe, öffnete die Tür zum Sattelzug, der mit langsamer Geschwindigkeit immer noch rollte, und konnte das Gespann schließlich anhalten. Der Fahrer des Lkw wurde in ein Krankenhaus gebracht.

