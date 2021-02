Stand: 11.02.2021 08:01 Uhr Diepholz: Einfamilienhaus geht in Flammen auf

In einem Einfamilienhaus in Diepholz ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr sind rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern des Untergeschosses. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.02.2021 | 08:30 Uhr