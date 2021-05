Stand: 07.05.2021 16:24 Uhr Diebe wollen Geldautomaten aus Wand brechen - ohne Erfolg

Diebe haben in Niederlangen (Landkreis Emsland) versucht, mit einem gestohlenen Radlader einen Geldautomaten aus der Wand einer Bank brechen. Laut Polizei misslang der Versuch in der Nacht zu Freitag allerdings. Die unbekannten Täter ließen den Bagger zurück und flüchteten in einem Auto. Schon vor rund zwei Wochen hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben: Unbekannte versuchten mit Hilfe eines Radladers in eine Bankfiliale in Lathen einzudringen - ebenfalls erfolglos.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.05.2021 | 18:00 Uhr