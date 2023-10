Stand: 17.10.2023 09:42 Uhr Diebe stehlen Werkzeug und Kabel im Wert von 100.000 Euro

Diebe haben in Meppen (Landkreis Emsland) Werkzeuge und Kabel im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter in der Nacht zu Montag in mehrere Garagen und eine Lagerhalle eingestiegen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05931) 94 90 zu melden.

