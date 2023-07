Stand: 02.07.2023 12:16 Uhr Diebe fahren mit Auto in Geschäft und klauen Fahrräder

In Hilter im Landkreis Osnabrück sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag mit einem Auto in ein Fahrradgeschäft gefahren und haben mehrere Räder gestohlen. Mindestens drei Menschen seien anschließend auf Fahrrädern aus dem Geschäft geflüchtet, teilte die Polizei unter Berufung auf Zeugen mit. Mindestens zwei der Täter, nach Angaben der Zeugen handelte es sich um Männer, nahmen zusätzlich jeweils noch ein Pedelec mit. Laut Polizei verfolgte ein Zeuge die Unbekannten noch mit dem Auto, verlor jedoch ihre Spur. Der Wagen, den die Täter in den Fahrradladen gesteuert hatten, war zuvor gestohlen worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 70.000 Euro.

