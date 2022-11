Stand: 17.11.2022 17:00 Uhr Diebe brechen zum dritten Mal in Osnabrücker Kiosk ein

Ein Kiosk in Osnabrück ist innerhalb von vier Wochen zum dritten Mal Ziel von Einbrechern geworden. Zweimal waren die Diebe erfolgreich. Ihre Beute an Zigaretten und Tabakdosen trugen sie eingewickelt in einem Bettlaken davon. Danach installierten die Betreiber eine Alarmanlage in dem Kiosk. Diese löste beim dritten Einbruchsversuch aus. Die Einbrecher waren allerdings so stark vermummt, dass man sie trotz Video-Aufnahmen nicht identifizieren konnte, so Polizeisprecher Matthias Bekermann. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die gleichen Täter handelt. Dass in einem Kiosk dreimal hintereinander in so kurzer Zeit eingebrochen wird, sei ungewöhnlich. Ebenso, dass die Täter die Beute in einem Bettlaken eingewickelt haben.

