Stand: 24.09.2021 15:37 Uhr Diebe brechen Grillfleisch-Automaten mit "roher Gewalt" auf

Mit "roher Gewalt" haben unbekannte Diebe in der Nacht zu Freitag einen Grillfleisch-Automaten in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) aufgebrochen. Allerdings hat sie offenbar nicht Hunger oder die spontane Lust auf ein nächtliches Grillgelage zu der Tat getrieben, sondern wohl eher die Suche nach Geld. Laut Polizei nahmen die Täter lediglich eine dreistellige Summe Bargeld an sich - das Fleisch ließen sie zurück. Schade drum: Da die Kühlkette durch den Aufbruch unterbrochen worden war, musste die Ware komplett entsorgt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.09.2021 | 18:00 Uhr