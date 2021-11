Stand: 23.11.2021 11:00 Uhr Diebe berauben immer öfter Milchtankstellen und Hofläden

In der Region werden offenbar vermehrt Hofläden und Lebensmittelautomaten von Landwirten ausgeraubt. Nach Polizeiangaben geschah das in diesem Jahr bereits 28 Mal in Stadt und Landkreis Osnabrück. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter auf ihren Raubzügen von der Nordseeküste aus nach Süden ziehen. Sie hätten es vermutlich auf Bargeld abgesehen, würden aber in den meisten Fällen nur an Lebensmittel gelangen, so ein Sprecher. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim berichtet ebenfalls von einer Zunahme.

