Stand: 01.06.2022 15:33 Uhr Die Grafschaft Bentheim bekommt zwei neue Erdgas-Bohrstellen

Das Unternehmen Neptune Energy baut in Georgsdorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) aktuell eine neue Bohranlage auf und plant eine weitere. Wie viel Erdgas dort gefördert werden soll, ist noch unklar. Im Nachbarort Hoogstede gibt es an der selben Erdgas-Lagerstätte zwei Bohrstellen. Und zwar so viel, dass es für rund 100.000 Haushalte pro Jahr reicht. Die neue Bohrstelle soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen und Erdgas ins regionale Netz einspeisen.

