Stand: 08.05.2023 07:00 Uhr Deutschlands größte Museumskonferenz beginnt in Osnabrück

In Osnabrück findet in dieser Woche die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes statt. Rund 700 Fachleute treffen sich dazu unter anderem in der Stadt, aber auch im Museum und Park Kalkriese bei Bramsche. Unter ihnen ist auch Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD). Hauptthema des viertägigen Treffens ist die Frage, wie nachhaltig und klimaneutral Museen in Deutschland in Zukunft sein müssen. Die Tagung in Osnabrück läuft noch bis Mittwoch.

