Stand: 23.12.2022 10:47 Uhr Deutlich mehr Kirchenaustritte in Osnabrück und Hannover

In Osnabrück und Hannover sind in diesem Jahr mehr Personen aus der Kirche ausgetreten als 2021. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, dass in Osnabrück bis Ende November knapp 2.300 Personen der Kirche den Rücken gekehrt haben. Im Vorjahr waren es rund 1.500. Auch in Hannover ist die Zahl der Austritte gestiegen: Bis Mitte Dezember sind mehr als 7.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten, 2021 waren es insgesamt rund 6.600.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.12.2022 | 07:30 Uhr