Demonstranten fordern Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht Stand: 12.06.2021 17:45 Uhr Hunderte Landwirte, Schäfer, Jäger und Bewohner haben im emsländischen Wippingen gegen eine steigende Wolfspopulation protestiert. Vor Kurzem soll ein Wolf in der Gemeinde eine Kuh gerissen haben.

"Wir treffen uns, um unsere Sorgen zu transportieren, damit das Problem nicht verharmlost wird", sagte Matthias Everinghoff, Sprecher der Bauerninitiative "Land schafft Verbindung", am Sonnabend. Es sei denkbar, dass die Raubtiere auch Menschen angreifen könnten, hieß es. Angemeldet waren 500 Teilnehmer, nach Polizeiangaben waren 750 Menschen bei der Veranstaltung. Gemeinsam forderten sie die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht und eine Obergrenze für die Anzahl der Wölfe.

Videos 2 Min Niedersachsen: Jäger erlegen zwei junge Wölfe In den Landkreisen Cloppenburg und Uelzen ist jeweils ein Jungtier erschossen worden. Die Grünen erheben schwere Vorwürfe. (06.04.2021) 2 Min

350 Wölfe leben in Niedersachsen

Unabhängig davon hat eine Wippinger Bürgerinitiative 3.500 Unterschriften für den Abschuss eines der Wölfe gesammelt. Die hat sie am Freitag Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) übergeben. Burgdorf hat bereits angekündigt, dass es keinen Abschuss geben werde. Der Wolf sei geschützt, es gebe hohe rechtliche Hürden für einen Abschuss. Die seien in Wippingen nicht erfüllt, sagte Burgdorf. In Niedersachsen leben laut Umweltministerium etwa 350 Wölfe.

