Stand: 11.03.2024 08:50 Uhr Defekt am Drucker löst Schwelbrand in Tankstelle aus

In Papenburg im Landkreis Emsland hat ein defekter Drucker am Sonntagabend einen Schwelbrand in einer Tankstelle entfacht. Nach Angaben der Polizei entstand durch den Brand im Büroraum viel Rauch. Deshalb benötigten die Einsatzkräfte mehr Zeit als gewöhnlich, um den Ursprung der Rauchentwicklung lokalisieren zu können. Durch den Ruß wurden das Büro und der Flur stark beschädigt. Alle Einrichtungsgegenstände sind laut Polizei nicht mehr zu gebrauchen. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Kraftstoffpumpen der Tankstelle im Papenburger Ortsteil Herbrum (Landkreis Emsland) waren durch den Brand nicht gefährdet, so die Polizei.

