Stand: 19.09.2023 18:47 Uhr Datenklau: Polizistin entdeckt zufällig gesuchten Mann

Ein 36-Jähriger aus Bohmte (Landkreis Osnabrück) soll an Geldautomaten Daten ausgespäht und mit nachgemachten Bankkarten Geld erbeutet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde er bereits in der vergangenen Woche festgenommen - eine Polizistin hatte ihn in einer Bankfiliale entdeckt. Dort soll er mit einer nachgemachten Karte Geld überwiesen haben. Der Mann sitze jetzt in Untersuchungshaft. Bereits seit Juni waren Ermittler ihm auf der Spur: Den Angaben zufolge wurden mehrere Strafverfahren gegen einen bislang unbekannten Mann wegen dieser sogenannten Skimming-Delikte eingeleitet. Alle Taten wurden in derselben Osnabrücker Bankfiliale verübt. Die Entdeckung der Polizistin habe den Durchbruch gebracht: Sie fuhr demnach privat mit ihrem Fahrrad an der Bank vorbei, erkannte den Mann, von dem es Videoaufnahmen gab, und wählte den Notruf. Im Auto und in der Wohnung des Verdächtigen fanden Beamte 20 gefälschte Karten sowie Gerätschaften zum Skimming. Beim Skimming (Englisch für "abschöpfen") werden an manipulierten Geldautomaten Daten ausgespäht, dann stehlen die Täter Geld von fremden Konten.

VIDEO: Mehr als 700 "Skimming"-Fälle in Niedersachsen (24.01.2023) (1 Min)

