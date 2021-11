Dammer Carneval wegen Corona-Lage abgesagt Stand: 23.11.2021 14:24 Uhr Immer mehr Veranstaltungen werden wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt. Nun ist klar: Auch der Dammer Carneval wird im kommenden Jahr nicht stattfinden.

"Wir haben diese Entscheidung schweren Herzens, aber voller Überzeugung getroffen", heißt es in einer Mitteilung der Dammer Carnevalsgesellschaft. Man habe in dieser Zeit die Verantwortung, die Corona Fallzahlen nicht weiter in die Höhe zu treiben, so der Elferrat. Zudem wolle man auch die Wirtschaft nicht weiter schädigen, indem der Straßenkarneval zum Pandemietreiber werden könnte. Das sei auch im Einklang mit der Stadt Damme so entscheiden worden. Damit fallen auch alle anderen Veranstaltungen rund um die 408. Session in Damme aus.

Kehrtwende nach fünf Wochen

Damme ist der erste größere Umzug in Niedersachsen, der abgesagt wird. Dabei hatte sich der örtliche Elferrat erst Mitte Oktober - vor knapp fünf Wochen - entschieden, den Carnval stattfinden zu lassen. Er sollte ursprünglich unter 2G-Bedigungen starten. Für Narren kommt die Meldung wie ein Déjà-vu: Schon im Februar hatten die Dammer wegen der Corona-Pandemie und hoher Inzidenzzahlen den traditionellen Carneval und alle damit verbundenen Veranstaltungen abgesagt.

