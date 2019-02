Stand: 24.02.2019 14:36 Uhr

Damme first! Im Landkreis Vechta feiern die Jecken

Die Norddeutschen sind notorisch sachlich und gehen zum Lachen in den Keller? Von wegen! Dass das Klischee wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat, zeigt vor allem Niedersachsens Karnevals-Tradition stets aufs Bunteste. Traditionelle Frühstarter sind die Jecken in Damme. Dort, im Landkreis Vechta, wo man den Karneval rebellisch mit "C" schreibt, ist am Mittag der erste von zwei Carnevals-Umzügen gestartet. Wie immer gut eine Woche vor dem eigentlichen Termin.

Damme ist fest in Narren-Hand

















Fünf Kilometer langer Narren-Zug

Mehr als 240 Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen ziehen aktuell zur Dammer Fastnacht durch die Innenstadt - und das bei ausgelassener Stimmung und bestem Frühlingswetter. 9.000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter - das ergibt einen knapp fünf Kilometer langen Umzug. Wenn die rund 50.000 erwarteten Zuschauer alles sehen wollen, müssen sie schon einmal knapp fünf Stunden einplanen. Carnevals-Fans, die nicht in Damme sein können, sehen hier im Anschluss die schönsten Fotos vom Umzug der Jecken.

Lachen statt beten

Und morgen geht das närrische Treiben mit dem Rosenmontagsumzug dann gleich weiter. Auch dieser findet vor allen anderen statt - ein Frühstart mit Tradition: Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts wird der Rosenmontag in Damme eine Woche früher gefeiert. Nachdem der damalige Bischof von Münster ein 40-stündiges Gebet am Rosenmontag verordnet hatte, um unsittliches Treiben zu verhindern, zogen die Narren einfach eine Woche früher los.

Teilnehmer mit eigenen Ideen

Auch sonst ist man im Landkreis Vechta ziemlich stolz auf die Carnevals-Tradition: Den Fastnachtsumzug führt man auf mittelalterliche Bräuche zurück, die Carnevals-Gesellschaft gibt es bereits seit dem Jahr 1614. Traditionell ist auch, dass die Wagen-Themen seit jeher nicht etwa von der Carnevals-Gesellschaft vorgegeben werden, sondern allein den Ideen der Zug-Teilnehmer entspringen - also Vereinen, Schulklassen oder Freundeskreisen.

