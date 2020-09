Stand: 14.09.2020 10:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Damme: Elferrat berät über Absage von Carneval

Die Karnevalisten in Damme (Landkreis Vechta) entscheiden heute, ob der traditionsreiche Carneval wegen der Corona-Pandemie ausfällt. Nach Angaben der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 wird der Elferrat am Abend darüber beraten, die ganze Session abzusagen. In Nordhorn, Osnabrück und Emsbüren wird es im kommenden Jahr wegen Corona keinen Karnevalsumzug geben.

