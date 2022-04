Stand: 20.04.2022 10:42 Uhr Dachstuhlbrand in Kirchdorf: Ein Verletzter

In der Samtgemeinde Kirchdorf (Landkreis Diepholz) hat in der Nacht zu Mittwoch ein Einfamilienhaus gebrannt. Gegen vier Uhr morgens wurden die Rettungskräfte alarmiert, weil Feuer in einem der Zimmer des Wohnhauses ausgebrochen war. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen. Bis in den Mittwochvormittag hinein waren die Rettungskräfte damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Ein Bewohner, der noch versucht hatte, das Feuer zu löschen, erlitt laut einem Feuerwehrsprecher eine Rauchgasvergiftung. Weitere Personen, die sich im Haus befanden, retteten sich unverletzt ins Freie.

VIDEO: Ein Verletzter bei Dachstuhlbrand im Landkreis Diepholz (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.04.2022 | 10:30 Uhr