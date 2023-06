Stand: 18.06.2023 10:04 Uhr Dachstuhl im Emsland in Brand geraten: 150.000 Euro Schaden

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Schapen (Landkreis Emsland) ist ein Schaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich verschiedener technischer Geräte ausgebrochen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

