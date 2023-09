Stand: 28.09.2023 13:25 Uhr Dachdecker finden Handgranate und Weltkriegsmunition auf Dachboden

Auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in Osnabrück haben Dachdecker am Mittwochmorgen einen Karton mit einer Handgranate und Gewehrmunition entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine intakte Eihandgranate aus dem Ersten Weltkrieg und Munition für das Gewehr K98. Die Polizei ließ das Haus an der Schwenkestraße vorübergehend räumen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen holte die Gegenstände ab, um sie fachgerecht zu vernichten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min