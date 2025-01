Stand: 22.01.2025 12:07 Uhr Dach in Brand: Familie rettet sich und Hunde aus Wohnhaus

In der Nacht zu Montag musste sich eine Familie in Haren im Landkreis Emsland aus ihrem in Flammen stehenden Wohnhaus retten. Nach Angaben der Polizei konnten die drei Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Familie brachte auch mehrere Hunde, die sich in dem Haus befanden, in Sicherheit. Der Brand habe sich über den Schornstein auf das Dach des Einfamilienhauses ausgebreitet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehrkräfte seien bis in die Morgenstunden mit dem Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf knapp 200.000 Euro.

