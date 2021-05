DLRG Bramsche lädt zum Trocken-Schwimmkurs an den Hasesee Stand: 06.05.2021 15:20 Uhr Immer weniger Kinder können schwimmen. Mit Corona hat sich die Lage noch verschärft. Die DLRG hat am Bramscher Hasesee jetzt Stationen zum Schwimmenlernen aufgebaut.

Schon vor Corona gab es in Niedersachsen zu wenige Schwimmbäder und zu wenig Schwimmunterricht in den Schulen. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr findet nun praktisch überhaupt kein Schwimmunterricht mehr statt. Die Wartelisten der Schwimmkurse sind voll, die meisten Kinder haben jedoch derzeit keine Möglichkeit, schwimmen zu lernen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat deshalb bereits Material online gestellt, mit dem Eltern mit ihren Kindern zu Hause erste Übungen machen können. In Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat der DLRG-Ortsverein nun zudem einen Parcours an der frischen Luft aufgebaut. Rund um den Hasesee können sich Kinder an 13 Stationen aufs Schwimmen vorbereiten.

Bewegungsübungen und Baderegeln

Ins Wasser müssen die Kinder dafür nicht. Mithilfe von Aufgaben wie dem "Schwimmstorch" können sie auf dem Trockenen schon mal üben, wie man Arme und Beine beim Schwimmen bewegt. Hinzu kommen Stationen zu den Baderegeln: dass man nicht mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen gehen soll oder nicht ins Wasser springen, wenn man nicht weiß, wie tief es ist. Alle Übungen seien Teil der Seepferdchen-Kurse, heißt es von der DLRG. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Kinder so ihre Schwimmkurse, sobald die wieder erlaubt sind, etwas schneller absolvieren können. Und sich der Stau auf den Wartelisten so zügig wie möglich auflöst.

