Stand: 30.07.2021 11:24 Uhr DFB-Pokalspiel zwischen Osnabrück und Bremen mit Zuschauern

Das DFB-Pokalspiel zwischen Drittligist VfL Osnabrück und Zweitligist Werder Bremen können Fußballfans wieder vor Ort erleben. Nach Angaben der Stadt Osnabrück dürfen rund 4.800 Menschen am 7. August ins Stadion an der Bremer Brücke kommen. Voraussetzung ist, dass sie gegen Corona geimpft, genesen oder getestet sind. Das Hygienekonzept sei so tragfähig, dass es auch bei einer Inzidenz von über 35 angewendet werden kann, heißt es aus dem Krisenstab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.07.2021 | 09:30 Uhr