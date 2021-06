Stand: 01.06.2021 14:00 Uhr Coronavirus: Kreissportbund Emsland testet selbst

Der Kreissportbund Emsland hat am Dienstag in Sögel eine eigene Corona-Teststation eröffnet. Im "Haus des Gastes" können sich Sportler, Mitarbeiter und andere Interessenten auf eine Covid-19-Infektion testen lassen, wenn sie vorher einen Termin abmachen. Wie der emsländische Kreissportbund weiter mitteilte, möchte er sich aktiv in die Test-Strategie von Bund und Land einbinden lassen. Er will damit eine landesweite Vorreiterrolle für andere Sportbünde und Vereine in Niedersachsen übernehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.06.2021 | 15:00 Uhr