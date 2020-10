Corona in Schlachthof: Bald Schichtbetrieb in Sögel? Stand: 10.10.2020 10:16 Uhr Der Landkreis Emsland stellt eine eingeschränkte Wiederaufnahme des wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossenen Schlachtbetriebs in Sögel für kommende Woche in Aussicht.

Seit Freitag laufen dazu Gespräche mit dem Schlachthof Weidemark, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Unternehmen habe ein Konzept vorgelegt, das jetzt aus infektiologischer Sicht bewertet werden müsse, teilte der Landkreis mit.

Unternehmen hat Klage eingereicht

Aufgrund eines Corona-Ausbruchs in dem Schlachthof hatte der Landkreis verfügt, dass der Betrieb für mehrere Wochen schließen muss. Das Unternehmen hat gegen die ab Montag geltende Komplettschließung einen Eilantrag beim Osnabrücker Verwaltungsgericht eingereicht. Der Landkreis hat bis Dienstag Zeit dazu Stellung zu nehmen. "Vorher ist nicht mit einer Entscheidung der Kammer zu rechnen", teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Proteste mit Treckern

Rund 70 Bauern hatten am Freitag mit rund 55 Treckern vor dem Kreishaus in Meppen und vor dem Schlachthof in Sögel demonstriert. Sie beklagen einen sogenannten Schweinestau in ihren Ställen, weil die Tiere nicht mehr geschlachtet werden können.

