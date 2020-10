Corona in Bad Essener Altenheim: Mehr als 40 Infizierte Stand: 10.10.2020 17:43 Uhr In einem Alten- und Pflegeheim in Bad Essen ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Nach Angaben des Landkreises Osnabrück starb eine 85-jährige Bewohnerin im Krankenhaus.

Neben der Verstorbenen sollen weitere 27 Bewohner und 13 Mitarbeiter des Vitalis-Wohnpark positiv auf das Virus getestet worden sein. Besucher mit Kontakt zu infizierten Personen können sich am Sonntag ab 15 Uhr in der Oberschule in Bad Essen testen lassen. Das gilt auch für Mitarbeiter des Heims, die bisher noch nicht auf das Virus untersucht wurden. Die Tests sind nach Angaben des Landkreises kostenlos.

Sieben-Tage-Inzidenz noch unter Grenzwert

Eine besondere Herausforderung für den Gesundheitsdienst ist es laut Landkreis, die rund 200 Besucher, die als Kontaktpersonen in Frage kommen, über die Testmöglichkeit zu informieren. Der Landkreis Osnabrück lag am Sonnabend mit einem Wert von 28,8 insgesamt noch deutlich unter dem kritischen Schwellenwert von 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

