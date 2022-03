Corona im Gefängnis: Zahlreiche Fälle in Oldenburg und Meppen Stand: 18.03.2022 09:11 Uhr Die hohe Corona-Inzidenz wirkt sich bis in Niedersachsens Gefängnisse aus. In der JVA Oldenburg wurden mehr als 100 Fälle nachgewiesen. Auch in Meppen gibt es wieder positive Fälle.

Bei sechs Gefangenen sei das Virus per Schnelltest nachgewiesen worden, teilte die JVA am Donnerstag mit. Die Anstaltsleitung hat darauf mit einem Einschluss für alle rund 380 Häftlinge reagiert. Unter anderem sind Besuche von Angehörigen nicht erlaubt. Die strengeren Haftregeln sollen mindestens bis einschließlich nächsten Mittwoch gelten. Zuvor ist ein PCR-Reihentest in der Anstalt geplant. Zuletzt hatte es im Februar einen Corona-Ausbruch im Meppener Gefängnis gegeben. Auch damals hatte die Anstaltsleitung die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

VIDEO: Corona kompakt: Mehrere Corona-Fälle in der JVA Meppen (07.02.2022) (2 Min)

116 Infizierte in der JVA Oldenburg

Einen noch stärkeren Corona-Ausbruch erlebt die JVA Oldenburg. Nachdem am 9. März zunächst sechs Verdachtsfälle bekannt wurden, sind die Infektionsfälle in die Höhe geschnellt. Seitdem wurden bei 98 Insassen und 18 Beschäftigten eine Infektion per PCR-Test nachgewiesen. Das bestätigte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es gebe keinen Fall mit schweren Symptomen. "Die Gefangenen haben ganz überwiegend einen leichtgradigen Krankheitsverlauf; einige gaben an, gar nichts zu merken", hieß es aus dem Ministerium. Die JVA Oldenburg hat ebenfalls die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Unter anderem sind seit dem 9. März keine Besuche mehr erlaubt. Etwa 300 Menschen sind dort inhaftiert.

